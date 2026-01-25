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Επανέρχονται στην κυριότητα του ΥΠΕΘΑ δύο ακίνητα στην Αττική έκτασης 114.363 τ.μ.
Ειδήσεις
12:29 - 25 Ιαν 2026

Επανέρχονται στην κυριότητα του ΥΠΕΘΑ δύο ακίνητα στην Αττική έκτασης 114.363 τ.μ.

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο του μεγάλου Οικιστικού Προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέκτησε την κυριότητα δύο ακινήτων του στρατοπέδου «Καραϊσκάκη» στην Αττική.  

Σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, τα δύο ακίνητα, συνολικής έκτασης 114.363 τ.μ., επιστρέφουν στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Τα ακίνητα είχαν παραχωρηθεί παλαιότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πριν από 34 και 19 χρόνια, χωρίς όμως να τηρηθούν οι όροι της αρχικής παραχώρησης.

Το υπουργείο τονίζει ότι η ορθολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του Οικιστικού Προγράμματος, το οποίο υποστηρίζει ουσιαστικά τις ανάγκες της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 12:14
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