ΠΟΜΙΔΑ: Παράνομη η κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν από το «Smart Readiness»

Η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει και πάλι τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών ότι η κατασκευή δεύτερης, παράλληλης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Smart Readiness, ενώ έχει ήδη κατασκευαστεί η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα υποδομή, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εγκυμονεί σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Η σχετική ενημέρωση προκύπτει από επίσημα έγγραφα και απαντήσεις αρμόδιων φορέων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της ΠΟΜΙΔΑ και επιβεβαιώνουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιδοτούμενες υποδομές του προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Smart Readiness χρηματοδότησε την εγκατάσταση υποδομών που έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο σκοπό: να καταστήσουν τα κτίρια κατάλληλα για τη σύνδεσή τους με σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων και με δίκτυα οπτικών ινών.

Η επιδοτούμενη υποδομή δεν αποτελεί, επομένως, μια προσωρινή εγκατάσταση και ιδιοκτησία ενός συγκεκριμένου παρόχου, αλλά υποδομή ολοκλήρου του κτιρίου, η οποία κατασκευάστηκε με δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και είναι διαθέσιμη για χρήση σε όλους τους παρόχους.

Κίνδυνος επιστροφής της επιδότησης

Η ΠΟΜΙΔΑ έρχεται και πάλι να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή των ιδιοκτητών και των διαχειριστών στο γεγονός ότι η εκ των υστέρων κατασκευή δεύτερης παράλληλης υποδομής, από πάροχο άλλο από αυτόν που κατασκεύασε την πρώτη υποδομή, ενώ είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα, είναι παράνομη, αυθαίρετη και μη επιτρεπόμενη και αποτελεί παράβαση των όρων με τους οποίους χορηγήθηκε η κοινοτική χρηματοδότηση.

Άμεση συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η υποχρέωση επιστροφής της επιδότησης που καταβλήθηκε για την αρχική νόμιμη υποδομή για την οποία ευθύνονται όσοι προχώρησαν ή επέτρεψαν την κατασκευή μη προβλεπόμενης παράλληλης υποδομής. Υπάρχει όμως πάντοτε και ο κίνδυνος για περαιτέρω κυρώσεις και επιβαρύνσεις σε βάρος του διαχειριστή και των συν-ιδιοκτητών του κτιρίου.

Η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί αυτονόητο ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων, όμως, δεν μπορεί να δημιουργεί ή να μετακυλίει στους ιδιοκτήτες και στις διαχειρίσεις των πολυκατοικιών τον κίνδυνο απώλειας μιας ευρωπαϊκής επιδότησης που έχει ήδη χορηγηθεί για την κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής.

Τι ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Για τον λόγο αυτό, αλλά και διότι πρέπει να προστατεύονται οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών από αχρείαστες επεμβάσεις που συνεπάγονται κακοποίηση της αισθητικής και της λειτουργικότητάς τους, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει και ζητά από όλους τους εμπλεκομένους στο θέμα των οπτικών ινών τα εξής:

Α. Από όλους τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών οπτικής ίνας να τηρούν απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να μην προχωρούν σε εγκαταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα νομιμότητας ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Β. Από τους διαχειριστές πολυκατοικιών και τους ιδιοκτήτες ακινήτων γενικά που έχουν ενταχθεί και επιδοτηθεί από το Smart Readiness:

1. Να μην υπογράφουν συμφωνίες που να παρέχουν άδεια για την κατασκευή δεύτερης παράλληλης υποδομής στο ίδιο κτίρια.

2. Να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση δεύτερης παράλληλης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Smart Readiness.

3. Να διατηρούν στο αρχείο της διαχείρισης της πολυκατοικίας όλα τα έγγραφα που αφορούν την ένταξη, την επιδότηση και την ολοκλήρωση της υποδομής Smart Readiness.

Γ. Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ ζητά και πάλι από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να δρομολογήσει άμεσα νομοθετική παρέμβαση που θα θέσει τέρμα στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που έχει μεταβάλει σε πεδίο μάχης και διεκδίκησης τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών μεταξύ των παρόχων, καθένας των οποίων προχωρεί σε δική του «κεντρική» εγκατάσταση, αγνοώντας κάθε προυπάρχουσα, με όλους τους κινδύνους που εκτέθηκαν παραπάνω.