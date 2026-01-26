Δικηγόρος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Ζητήσαμε αλλαγή έδρας της δίκης

Το αίτημα να μεταφερθεί η δίκη για τα Τέμπη σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας (26/1) στον ΑΝΤ1 η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Η τρέχουσα αίθουσα, σύμφωνα με τη δικηγόρο, είναι ακατάλληλη, δεν επαρκεί και δεν χωράει όλους όσοι πρέπει να είναι μέσα. Εκτός του αμφιθεατρου του εφετείου της Αθήνας υπάρχουν και αίθουσες στην Θεσσαλονίκη που θα είναι σύντομα έτοιμες, υποστήριξε.

Η κ. Χατζηκωνσταντίνου, η οποία, στην συνέχεια ερωτήθηκε για τα συναισθήματα των υπόλοιπων συγγενών σχετικά με την είσοδο της κ. Καρυστιανού στην πολιτική, η ίδια δήλωσε πως «τους γονείς δεν τους απασχολεί το πολιτικό κομμάτι και θέλουν απλά να αποδωθεί η δικαιοσύνη».