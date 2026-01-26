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Τραμπ: Στοχοποιεί ΜΜΕ και δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών 2026
Ειδήσεις
18:12 - 26 Ιαν 2026

Τραμπ: Στοχοποιεί ΜΜΕ και δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την αντιπαράθεσή του με τα μέσα ενημέρωσης και τις δημοσκοπήσεις, προειδοποιώντας ότι θα αναλάβει «δράση» κατά όσων, όπως ισχυρίζεται, διαδίδουν «ψεύτικες και δόλιες» μετρήσεις. Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται στην προεκλογική περίοδο για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ για χειραγώγηση της κοινής γνώμης και άφησε αιχμές για πιθανές ποινικές συνέπειες. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω αυτή την απάτη των δημοσκοπήσεων», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «σχεδόν ποινικό αδίκημα».

Κατονόμασε μέσα όπως οι The New York Times, ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, Fox News και The Wall Street Journal, κατηγορώντας τα ότι προωθούν παραπλανητικές δημοσκοπήσεις με σκοπό να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα.

Η προειδοποίηση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, με τις ενδιάμεσες εκλογές να καθορίζουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέρος της Γερουσίας. Οι παρατηρητές εκτιμούν ότι η ρητορική αυτή του πρώην προέδρου θα μπορούσε να ενισχύσει τη βάση των οπαδών του, ενώ παράλληλα να πυροδοτήσει νέες εντάσεις με δημοσιογράφους και θεσμούς.

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