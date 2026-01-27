Καραγκούνης: Περιμένουμε τα πορίσματα της Πυροσβεστικής - Δεν κάνει το υπουργείο Εργασίας τους ελέγχους

Ως «δραματική περίπτωση» χαρακτήρισε το πρόσφατο τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύματα νέες γυναίκες την ώρα της εργασίας τους ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», ενώ τόνισε ότι αναμένονται τα πορίσματα της Πυροσβεστικής, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι δεν είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.

Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση αναμένει τα επίσημα πορίσματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ειδικών κλιμακίων της, τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας.

«Πράγματι είναι μια δραματική περίπτωση. Χάθηκαν νέες γυναίκες στην ώρα της εργασίας τους. Περιμένουμε όλοι τα πορίσματα της Πυροσβεστικής που έχει την αρμοδιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιθεώρηση Εργασίας: Παρούσα από την πρώτη στιγμή

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, διευκρινίζοντας ότι η ανεξάρτητη αρχή καταγράφει τα στοιχεία που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

«Θα υπάρξει ενημέρωση όταν καταλήξουν σε συγκεκριμένα πορίσματα», σημείωσε.

Έλεγχοι στο εργοστάσιο: «Δεν τους κάνει το υπουργείο»

Αναφερόμενος στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην επιχείρηση, ο κ. Καραγκούνης ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Εργασίας δεν παρεμβαίνει στο έργο της Ανεξάρτητης Αρχής.

«Οι έλεγχοι, τα πρόστιμα και οι συστάσεις δεν γίνονται από το υπουργείο Εργασίας, αλλά αποκλειστικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας», τόνισε.

Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι συνολικά έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 28.356 πέρυσι, ξεπέρασαν τις 31.000, ενώ σε σύγκριση με το 2019 καταγράφεται αύξηση κατά 35%.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση του υφυπουργού και επιβεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, καθώς και επανέλεγχοι.

«Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν θέματα της εργατικής νομοθεσίας και όχι ζητήματα διαρροής», διευκρίνισε, επιμένοντας ότι πρέπει να αναμένονται τα πορίσματα της Πυροσβεστικής.

Ενοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών και εξειδικευμένοι έλεγχοι

Αναφορικά με το αν χρειάζονται αλλαγές στα πρωτόκολλα ελέγχου, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ενοποίησης ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε βιομηχανικές μονάδες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και πιστοποιημένοι έλεγχοι, βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που έφερε ο πρόσφατος νόμος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική μεταρρύθμιση μετά από 35 χρόνια.

Μεταξύ άλλων:

Οι υποδείξεις των τεχνικών ασφαλείας είναι πλέον υποχρεωτικά έγγραφες

Καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας

Ενισχύεται ο ρόλος των γιατρών εργασίας

Μειώνεται από 50 σε 20 εργαζόμενους το όριο ώστε ο εργοδότης να μην μπορεί να ασκεί ο ίδιος χρέη τεχνικού ασφαλείας

Καθιερώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών (ΚΑΡΠΑ, Χάιμλιχ)

Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα: «Οι αριθμοί πιστοποιούνται»

Απαντώντας στην κριτική για αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε «άχαρη» τη συζήτηση με αριθμούς, τονίζοντας ότι ακόμη και ένα θανατηφόρο ατύχημα είναι σοβαρό πρόβλημα.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι επίσημοι αριθμοί προκύπτουν μόνο μετά από πιστοποίηση των αρμόδιων αρχών και δημοσιεύονται κάθε χρόνο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως ανέφερε: το 2021 είχαμε 46 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, το 2022 είχαμε 46, το 2023 συνέβησαν 47, το 2024 έγιναν 48 και το 2025, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι λιγότερα από 48.

«Ο στόχος είναι το μηδέν. Η Ελλάδα, με βάση την ίδια διαδικασία καταγραφής, είναι από τις χώρες με τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα στην Ευρώπη», σημείωσε.

Απάντηση στον Ριζοσπάστη: «Αν υπάρχουν άλλα στοιχεία, να κατατεθούν»

Τέλος, απαντώντας στην κριτική του Ριζοσπάστη που αμφισβητεί τα στοιχεία της κυβέρνησης, ο κ. Καραγκούνης δήλωσε: «Δεν μεταφέρει αριθμούς η κυβέρνηση, αλλά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές».

Κάλεσε όσους επικαλούνται διαφορετικούς αριθμούς να καταθέσουν συγκεκριμένα στοιχεία με ονόματα, ημερομηνίες και τόπους, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση.