ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λυμπερόπουλος (ΣΑΤΑ): Νέα 48ωρη απεργία στα ταξί την επόμενη βδομάδα
Ειδήσεις
12:49 - 27 Ιαν 2026

Λυμπερόπουλος (ΣΑΤΑ): Νέα 48ωρη απεργία στα ταξί την επόμενη βδομάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προανήγγειλε σήμερα (27/1) νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των ταξί, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό των Παραπολιτικών, ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στη χθεσινή ομιλία του κ. Κυρανάκη για την αξία των αδειών ΤΑΧΙ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο άνθρωπος άλλα θέματα του βάζουμε άλλα βάζει. Εμείς έχουμε απαντήσει σε όλα. Η πολιτεία στα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα έχει θεσπίσει ένα νόμο υπεραξίας, ανεξαρτήτου πόσο πωλείται το αυτοκίνητο να παίρνει μια υπεραξία προς όφελος του κράτους. Εμάς δεν μας συμφέρει αυτό που κάνει η πολιτεία, εγώ εδώ και είκοσι χρόνια το έχω βάλει σε υπουργούς οικονομικών. Ο Κυρανάκης βγαίνει και λέει αυτά που λέει χωρίς να έχει συζητήσει μαζί μας, χωρίς να ξέρει ότι εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και θέλουμε να το λύσουμε για να μας εκθέσει πάλι εμάς στο ΣΑΤΑ».

Την ίδια στιγμή, ο κ. Λυμπερόπουλος προανήγγειλε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη βδομάδα. Όπως είπε:

«Την άλλη εβδομάδα η πρόταση είναι να κάνουμε 48ωρη απεργία Τρίτη-Τετάρτη και έχουμε πάρει μια απόφαση αν καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, με αυτά που έχουμε δει ότι έχει βάλει μέσα, πάμε για διαρκείας μέχρι να ψηφιστεί και βλέπουμε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η «κολλημένη βελόνα» του Δούκα
Ανεμοδείκτης

Η «κολλημένη βελόνα» του Δούκα

Γίνεται όλο και καλύτερο: Διαβούλευση και για τα ελληνοτουρκικά θέλει η Καρυστιανού
Ανεμοδείκτης

Γίνεται όλο και καλύτερο: Διαβούλευση και για τα ελληνοτουρκικά θέλει η Καρυστιανού

ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό - Απάντηση στον Δήμαρχο Γλυφάδας
Ειδήσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό - Απάντηση στον Δήμαρχο Γλυφάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές
Ειδήσεις

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ
Πολιτική

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα
Ειδήσεις

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ