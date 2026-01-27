Λυμπερόπουλος (ΣΑΤΑ): Νέα 48ωρη απεργία στα ταξί την επόμενη βδομάδα

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προανήγγειλε σήμερα (27/1) νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των ταξί, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό των Παραπολιτικών, ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στη χθεσινή ομιλία του κ. Κυρανάκη για την αξία των αδειών ΤΑΧΙ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο άνθρωπος άλλα θέματα του βάζουμε άλλα βάζει. Εμείς έχουμε απαντήσει σε όλα. Η πολιτεία στα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα έχει θεσπίσει ένα νόμο υπεραξίας, ανεξαρτήτου πόσο πωλείται το αυτοκίνητο να παίρνει μια υπεραξία προς όφελος του κράτους. Εμάς δεν μας συμφέρει αυτό που κάνει η πολιτεία, εγώ εδώ και είκοσι χρόνια το έχω βάλει σε υπουργούς οικονομικών. Ο Κυρανάκης βγαίνει και λέει αυτά που λέει χωρίς να έχει συζητήσει μαζί μας, χωρίς να ξέρει ότι εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και θέλουμε να το λύσουμε για να μας εκθέσει πάλι εμάς στο ΣΑΤΑ».

Την ίδια στιγμή, ο κ. Λυμπερόπουλος προανήγγειλε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη βδομάδα. Όπως είπε:

«Την άλλη εβδομάδα η πρόταση είναι να κάνουμε 48ωρη απεργία Τρίτη-Τετάρτη και έχουμε πάρει μια απόφαση αν καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, με αυτά που έχουμε δει ότι έχει βάλει μέσα, πάμε για διαρκείας μέχρι να ψηφιστεί και βλέπουμε».