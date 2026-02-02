Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό λόγω κατολίσθησης: Κλειστό το τμήμα Άρτα - Αμφιλοχία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού, το φαινόμενο εκδηλώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού, στο ύψος της Συκούλας, στα διοικητικά όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.
Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία διακόπτει την κυκλοφορία στον κόμβο Αγγελή για τα οχήματα που κινούνται από τα Ιωάννινα προς το Αντίρριο, κατευθύνοντάς τα μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού.
Η ανακοίνωση της Νέας Οδού αναφέρει: «Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».