Μιχαηλίδου: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικούμενων σπιτιών από το καλοκαίρι με €300/τ.μ.

Την έναρξη ενός νέου προγράμματος στήριξης για την ανακαίνιση ιδιόκτητων κατοικούμενων σπιτιών προανήγγειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην Έλενα Καραθάνου, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ΕΡΤnews Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

Όπως ανέφερε η Υπουργός, η νέα αυτή παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του καλοκαιριού. Θα αφορά τη χρηματοδότηση ανακαινίσεων σε ιδιόκτητα σπίτια που ήδη κατοικούνται, με εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά που αδυνατούν οικονομικά να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.

«Πρόκειται για οικογένειες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες αποταμιεύσεις για να ανακαινίσουν το σπίτι τους, παρότι αυτό βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Στόχος μας είναι να μη φύγουν από την κατοικία τους αναζητώντας άλλη στέγη, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγορά, αλλά να λάβουν ουσιαστική οικονομική βοήθεια από το κράτος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι βρίσκονται ακόμη σε διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα ποσά, ο αριθμός των δικαιούχων ούτε τα εισοδηματικά όρια, επομένως δεν μπορούμε προς το παρόν να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξειδίκευση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων. Όπως εξήγησε, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με στόχο να επανέλθουν στην αγορά περίπου 20.000 κλειστά σπίτια.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο πρόγραμμα δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς αυτή από μόνη της δεν επαρκεί για να καταστήσει ένα ακίνητο κατοικήσιμο. «Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κουζίνες, μπάνια, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά. Μόνο έτσι μπορεί ένα κλειστό ακίνητο να επιστρέψει στην αγορά», ανέφερε.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, φτάνοντας για ένα ζευγάρι τις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για ένα σπίτι 120 τ.μ., η επιδότηση μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ και έως τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα προβλέπει έως και 20 θεραπευτικές συνεδρίες τον μήνα, με χρηματοδότηση έως 800 ευρώ, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και εκπαίδευση των γονέων, καθώς και στη θεραπεία στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην παιδική λειτουργικότητα και αυτονομία, αξιοποιώντας στο έπακρο τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου σε μικρή ηλικία», κατέληξε η Υπουργός.