Έρχεται το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές – Καταγγελίες για «λογοκλοπή» από το ΠΑΣΟΚ

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Από το σχολικό έτος 2029-2030 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα οδηγήσει σε αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια το 2032. Το νέο πλαίσιο παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου, αλλά εκείνους που θα φοιτήσουν το 2025-2026 στη ΣΤ΄ Δημοτικού.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση» και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.

Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο

Το νέο πλαίσιο προβλέπει:

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων.

Συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων αξιολόγησης.

Πιστοποίηση ξένων γλωσσών εντός του σχολείου.

Να σημειωθεί ότι στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ένα αδιάβλητο σύστημα».

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Απολυτήριο αποτελούσε ήδη θέση του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Μητσοτάκη να καλεί ήδη από την κεντρική του ομιλία το Σάββατο (6/9) την αντιπολίτευση σε συναίνεση για μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Τέλος, η θέσπιση Εθνικού Απολυτήριου προκάλεσε την αντίδραση του Βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας του κόμματος, Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό για «λογκολοπή».