Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας και πρώην πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Γιώργος Παρχαρίδης, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και πρώην πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Στάθης Παρχαρίδης.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παρχαρίδης

Ο Γιώργος Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2001 εξελέγη ομόφωνα τακτικός καθηγητής Καρδιολογίας στην ίδια σχολή. Μέχρι τον θάνατό του διατηρούσε τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής του πορείας διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας την περίοδο 2011-2013.

Παράλληλα με το ακαδημαϊκό του έργο, είχε έντονη και μακρόχρονη δράση στον ποντιακό ελληνισμό, στην οποία αφιερώθηκε για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Φοιτητών από το 1963 έως το 1967, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης την περίοδο 1981-1984, καθώς και πρόεδρος του Α΄ Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού το 1985.

Ακόμη, ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος από το 2003 έως το 2013 και στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙΣΥΠΕ) από το 2013 μέχρι το 2017. Τιμητικά, είχε ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος τόσο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος όσο και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.