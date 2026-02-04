ΕΜΥ - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός το επόμενο διήμερο - Οι περιοχές που θα επηρεάσει

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποίησης, καθώς από απόψε το βράδυ έως το απόγευμα της Πέμπτης αναμένονται έντονες καιρικές συνθήκες. Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα πρώτα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τα βορειοδυτικά, ενώ κατά τη διάρκεια της Πέμπτης η κακοκαιρία θα επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Όπως αναφέρει στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η ΕΜΥ, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).