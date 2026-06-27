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Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Πτώση δέντρου στη Μιχαλακοπούλου – Πιο έντονα τα φαινόμενα την Κυριακή
Ειδήσεις
18:10 - 27 Ιουν 2026

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Πτώση δέντρου στη Μιχαλακοπούλου – Πιο έντονα τα φαινόμενα την Κυριακή

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν την Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για την εκδήλωση πυρκαγιών όσο και για την ασφάλεια των πολιτών.

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στη λεωφόρο Μιχαλακοπούλου, κοντά στην πλατεία Μαβίλη, όπου μεγάλος κορμός δέντρου κατέρρευσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Η οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε προσωρινά, ωστόσο δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και την απεγκλώβισαν χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στο Παγκράτι, όπου η κατάρρευση τμήματος τοίχου είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Εργοτίμου, μέχρι να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα υλικά από το οδόστρωμα.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) αποτυπώνουν την ένταση των ανέμων που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 124 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ισχυροί άνεμοι σημειώθηκαν επίσης στην Παξιμάδα Καρύστου με 111 χλμ./ώρα, στον Αυλώνα Χίου με 105 χλμ./ώρα, στο Γεράκι Λακωνίας με 101 χλμ./ώρα, στο Λαύριο με 98 χλμ./ώρα, ενώ στην Πάρνηθα οι ριπές έφτασαν τα 92 χλμ./ώρα.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή ασταθείς κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τόσο τον κίνδυνο πυρκαγιάς όσο και την πιθανότητα πρόκλησης νέων ζημιών.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  1. Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
  4. Περιφέρεια Πελοποννήσου
  5. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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