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Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε ο τρίτος τραυματίας του δυστυχήματος στη Ρουμανία
Ειδήσεις
14:22 - 04 Φεβ 2026

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε ο τρίτος τραυματίας του δυστυχήματος στη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
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Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίς το μεσημέρι (4/2) το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τρίτο τραυματία φίλαθλο του ΠΑΟΚ από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά Έλληνες.

Ο 20χρονος φίλαθλος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος. Η κατάσταση της υγείας του επέτρεψε τη διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε απευθείας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολικές αξονικές τομογραφίες και σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση κρίνουν απαραίτητη οι γιατροί. Θα του παρασχεθεί κάθε αναγκαία φροντίδα και θα νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τον νεαρό συνοδεύουν στενοί συγγενείς και φίλοι.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την περαιτέρω φροντίδα του.

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