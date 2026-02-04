Συνέντευξη Τύπου συγγενών θυμάτων Τεμπών - Ψαρόπουλος: «Κακώς ολοκληρώθηκε η ανάκριση»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με βασικό αντικείμενο την πυρασφάλεια των σιδηροδρομικών βαγονιών, στον απόηχο της δημοσιοποίησης του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Όπως είχαν προαναγγείλει, η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με την εξώδικη δήλωση που είχε κατατεθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, εκ μέρους συγγενών θυμάτων και επιζώντων, καθώς και με τα συμπεράσματα του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των οικογενειών και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, ανέφερε ότι η συνέντευξη Τύπου αποτελεί συνέχεια των θεσμικών ενεργειών που έχουν προηγηθεί, επισημαίνοντας πως το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών έχει τεθεί εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

Ψαρόπουλος: «Η ανάκριση περατώθηκε πρόωρα»

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ψαρόπουλος άσκησε έντονη κριτική στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι, παρά την εξώδικη δήλωση που έχει αποσταλεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν υπήρξε καμία θεσμική αντίδραση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αυτό το χρεώνω στην ίδια την Εισαγγελία».

Τόνισε ότι, μετά και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, αναμένει πλέον αυτεπάγγελτη παρέμβαση είτε από την ανώτατη εισαγγελική αρχή είτε από τις κατά τόπον αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επισημάνσεις του επιβεβαιώνονται, καθώς, όπως είπε, η ανακριτική διαδικασία υπήρξε ελλιπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάκριση ολοκληρώθηκε αδικαιολόγητα, ενώ είχε τεθεί σε γνώση όλων των επιπέδων της δικαστικής ιεραρχίας η ανάγκη συνέχισής της, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πυρασφάλειας, το οποίο συνεπάγεται σοβαρότατες ποινικές ευθύνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία έχουν ήδη κατηγορηθεί και πρόκειται να δικαστούν στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως σημείωσε, ζητούμενο παραμένει η εξάντληση κάθε αναγκαίας δικαστικής ενέργειας, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο των επιβατών που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο βαγόνι.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι, σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και αξιοποιώντας έως σήμερα άγνωστες μαρτυρίες επιζώντων, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το κρίσιμο χρονολόγιο των πρώτων 15 λεπτών στο βαγόνι Β2, όπου η ανεπαρκής πυρασφάλεια συνέβαλε σε θανάτους και τραυματισμούς.

Τα υλικά των καθισμάτων στο βαγόνι Β2

Ο πραγματογνώμονας Κώστας Λακαφώσης αναφέρθηκε εκτενώς στα υλικά επένδυσης των καθισμάτων του βαγονιού Β2, περιγράφοντας τις επιλογές που έγιναν κατά την επισκευή τους και τις συνέπειες αυτών. Όπως ανέφερε, τα καθίσματα είχαν επενδυθεί αποκλειστικά με πανί, χωρίς την απαραίτητη πυρασφάλεια, γεγονός που τα καθιστούσε εξαιρετικά εύφλεκτα, παρόμοια με οικιακούς καναπέδες.

Ο ίδιος άσκησε δριμεία κριτική στη στάση των αρχών, επισημαίνοντας ότι υπήρχε η εύλογη προσδοκία πως, σε ένα ευνομούμενο κράτος, τα ζητήματα αυτά θα εξετάζονταν άμεσα και σε βάθος στο πλαίσιο της ανάκρισης.