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Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους
Πολιτική
16:25 - 12 Ιουλ 2026

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Συνέντευξη Τύπου για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς τους συνταξιούχους θα παραχωρήσει αύριο, Δευτέρα, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο και τις δεσμεύσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Στο πλευρό του κ. Ανδρουλάκη θα βρίσκονται ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παύλος Χρηστίδης, ο γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, καθώς και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των συνταξιούχων, καθώς και οι βασικοί άξονες της πολιτικής του κόμματος σε ζητήματα συντάξεων και κοινωνικής ασφάλισης.

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