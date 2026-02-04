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Επιχείρηση-σκούπα στον Ασπρόπυργο: 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπή, 1.010 μέτρα καλωδίων αποξηλώθηκαν
Ειδήσεις
17:55 - 04 Φεβ 2026

Επιχείρηση-σκούπα στον Ασπρόπυργο: 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπή, 1.010 μέτρα καλωδίων αποξηλώθηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου σε οικισμό του Ασπροπύργου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και η καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της ΔΑΟΕ, καθώς και προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε αστυνομικός σκύλος, ενώ υπήρξε και εναέρια επιτήρηση με τη χρήση μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που αφορούσε διακεκριμένη κλοπή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση 32 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 1.010 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές.

Για τις υποθέσεις που προέκυψαν σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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