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ΕΛΑΣ: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων
Ειδήσεις
20:40 - 04 Φεβ 2026

ΕΛΑΣ: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αστυνομία έθεσε τέλος στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων, μέσω συντονισμένης επιχείρησης της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 30 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος καθώς και πλαστογραφία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από διερεύνηση πληροφοριών που έφθασαν στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ σχετικά με τη δράση της οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν τόσο στην αγορά κλεμμένων κινητών τηλεφώνων όσο και σε ταυτοποιητικά έγγραφα. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά τον αρχικό έλεγχο σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε ο 30χρονος αλλοδαπός να κατέχει στο κατάστημα 21 κινητά τηλέφωνα και 3 tablet, για τα οποία δεν διέθετε τα απαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο στο κέντρο της Αθήνας και, κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης, κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 615 διαβατήρια,
  • 307 ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα προέρχονταν από κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής και οι κατηγορούμενοι τα διέθεταν σε αλλοδαπούς που στερούνταν νόμιμων εγγράφων, με στόχο τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

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