Νέα Αττική Οδός: Ανακοίνωση για παραπλανητικά SMS
15:12 - 09 Φεβ 2026

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (9/2) η Νέα Αττική Οδός, προειδοποιώντας τους συνδρομητές e-PASS να αγνοούν παραπλανητικά SMS που ισχυρίζονται ότι αφορούν εκκρεμότητες ή οφειλές.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ποτέ δεν αποστέλλει τέτοια μηνύματα και δεν ζητά προσωπικούς κωδικούς για τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας.

