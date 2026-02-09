Τροχαία Αττικής: 41.689 έλεγχοι την Πέμπτη για αλκοτέστ - 282 παραβάσεις, 9 συλλήψεις

Στοχευμένη επιχείρηση ελέγχων σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής, με βασικό στόχο την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και στελέχη των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν συνολικά 41.689 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 282 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, συνελήφθησαν 9 οδηγοί, στους οποίους διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών βεβαίωσαν 93 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων την ώρα σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, οι τροχονομικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της επικίνδυνης ταχύτητας σε αστικές ζώνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα.