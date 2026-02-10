ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος

Σε νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου από την τοξίνη cereulide (κερεουλίδη) στα βρεφικά γάλατα. Στο πλαίσιο αυτό, η μητρική εταιρεία DANONE αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται περιλαμβάνουν προϊόντα των σειρών ALMIRON, ALMIRON PROFUTURA και MILURA, σε διάφορες συσκευασίες και ημερομηνίες λήξης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες, ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή των προϊόντων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεσή του, εφόσον ζητηθούν.