Τον «έφτιαξε» τον Δένδια ο Φιντάν

Λίγες ώρες πριν από την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δηλώνει ότι ο Πρωθυπουργός και ο Γιώργος Γεραπετρίτης «έχουν την πρόθεση, αλλά και την ικανότητα να λύσουν το πρόβλημα», αλλά τους εμποδίζει ο Νίκος Δένδιας.

Τα πρώτα αντανακλαστικά οδηγούν σε συμπεράσματα όπως ότι είναι άλλη μία «προκλητική δήλωση», ή ότι συνιστά μία επίθεση και μία απαράδεκτη αποδοκιμασία σε βάρος του έλληνα υπουργού Αμυνας.

Αν το δει όμως κανείς από μία άλλη οπτική γωνία, ο τούρκος ΥΠΕΞ στην πραγματικότητα «έφτιαξε» πολιτικά τον Νίκο Δένδια, καθώς αυτά που είπε είναι αυτά ακριβώς που θέλει να ακούσει ένα συγκεκριμένο κοινό της Δεξιάς, στο οποίο απευθύνεται ο υπουργός Αμυνας, όπως άλλωστε και οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς…