ΑΣΕΠ: Νέες προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για εκπαιδευτικούς – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έδωσε στη δημοσιότητα τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, οι οποίες αφορούν τη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αλλά και λειτουργικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η περίοδος για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ξεκινά στις 12 Μαΐου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου 2026, στις 14:00.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026), που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και του κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, ανά κλάδο, ειδικότητα και μουσική κατεύθυνση, κατηγορίας ΠΕ. Παράλληλα, η 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, επίσης κατηγορίας ΠΕ, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και είναι διαθέσιμα και μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Παράλληλα, προβλέπεται και προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, η οποία αρχίζει επίσης στις 12 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 29 Μαΐου 2026 στις 14:00, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ζ΄ της 1ΓΕ/2026 και ΣΤ΄ της 2ΓΕ/2026.