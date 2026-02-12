Πώς θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος των τρακτέρ στο Σύνταγμα
16:25 - 12 Φεβ 2026

Πώς θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος των τρακτέρ στο Σύνταγμα

Reporter.gr Newsroom
Συλλαλητήριο στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα έχει προγραμματιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται περίπου 40 τρακτέρ υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται περί τα 40 τρακτέρ μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στα διόδια των Αφιδνών με προπομπό τροχαίας και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας όπου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Μάλιστα, τα τρακτέρ που θα βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος θα «διανυκτερεύσουν» εκεί και θα αναχωρήσουν συντεταγμένα για τις περιοχές τους το Σάββατο 14 Φλεβάρη. Οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μαζική κάθοδο τους στην Αθήνα, που θα γίνει οργανωμένα, με λεωφορεία και άλλα οχήματα από πολλές περιοχές της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, είχε δηλώσει πως η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη αφού μετά από 7, σχεδόν, εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων, δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας».

Τα συνδικάτα στο πλευρό των αγροτών

Οι αγρότες στο Σύνταγμα δεν θα είναι μόνοι, αφού πολλά εργατικά συνδικάτα έχουν εξαγγείλει συγκεντρώσεις. Πιο αναλυτικά, τα Εργατικά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και τα συνδικάτα όλης της Αττικής καλούν από τη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα σε συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ. Ανάλογη απόφαση έχει πάρει και η ΑΔΕΔΥ και καλεί στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους, στους συλλόγους και τις ενώσεις τους απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Επίσης, σε αγωνιστική υποδοχή των αγροτών καλεί η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών. Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και ο Σύλλογος Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Αθήνας.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 17:53
