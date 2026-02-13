Τραγικό τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με έναν 15χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο ανήλικους να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Τα τρία αγόρια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα παιδί ήταν ήδη νεκρό κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι άλλοι δύο 15χρονοι βρίσκονται στα Επείγοντα και φέρουν γρατσουνιές στο πρόσωπο. Οι γιατροί προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων αξονικών τομογραφιών και ακτινογραφιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή άλλα εσωτερικά τραύματα από τη σύγκρουση.

Πήρε κρυφά το αυτοκίνητο

Κατά πληροφορίες, το παιδί που κατέληξε ήταν ο οδηγός του οχήματος και φέρεται να είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της μητέρας του, προκειμένου να βγει βόλτα με τους φίλους του.

Η σύγκρουση έγινε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, με το αμάξι του άτυχου παιδιού να προσκρούει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και στη συνέχεια να καρφώνεται σε ένα δέντρο.

