ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της για κακούργημα, με ένταλμα του ανακριτή
Ειδήσεις
16:43 - 14 Φεβ 2026

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της για κακούργημα, με ένταλμα του ανακριτή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη εκ νέου λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, κατόπιν εντάλματος του ανακριτή, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, προχώρησε στην απόφαση αυτή ύστερα από την αξιολόγηση νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη ΔΑΕΕ.

Πλέον, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε σχέση με την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες έφεραν στο φως ότι ήδη από πέντε μήνες πριν το δυστύχημα είχαν καταγραφεί έντονες αναφορές για οσμές αερίου στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος. Παράλληλα, αναφέρεται πως ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να εξετάσει την κατάσταση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση μέχρι την τραγική κατάληξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 17:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ ενόψει του Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ - Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ