Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της για κακούργημα, με ένταλμα του ανακριτή

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη εκ νέου λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, κατόπιν εντάλματος του ανακριτή, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, προχώρησε στην απόφαση αυτή ύστερα από την αξιολόγηση νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη ΔΑΕΕ.

Πλέον, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε σχέση με την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες έφεραν στο φως ότι ήδη από πέντε μήνες πριν το δυστύχημα είχαν καταγραφεί έντονες αναφορές για οσμές αερίου στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος. Παράλληλα, αναφέρεται πως ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να εξετάσει την κατάσταση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση μέχρι την τραγική κατάληξη.