«Βιολάντα»: Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
14:01 - 14 Φεβ 2026

«Βιολάντα»: Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Reporter.gr Newsroom
Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα». Μετά από νέα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αυστηροποιήθηκαν επίσης οι κατηγορίες για έκρηξη και εμπρησμό, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση βασίζεται σε στοιχεία που καταδεικνύουν σοβαρές παραλείψεις και παραβίαση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι πριν από πέντε μήνες είχαν αναφερθεί οσμές αερίου, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν, καθώς ο ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε αποχώρησε μετά από οικονομικές διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν είχαν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές ήταν ακατάλληλες ήδη από το 2019, βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης αντί για τα προβλεπόμενα 7,5 μέτρα και δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει το πόρισμά της, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τα αίτια της τραγωδίας. Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

