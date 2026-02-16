Καιρός: Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη, έρχονται νέες βροχές και θυελλώδεις άνεμοι
10:29 - 16 Φεβ 2026

Καιρός: Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη, έρχονται νέες βροχές και θυελλώδεις άνεμοι

Reporter.gr Newsroom
Υποχωρεί σταδιακά η αφρικανική σκόνη από την ατμόσφαιρα, ωστόσο η αστάθεια παραμένει, διαμορφώνοντας ένα μεταβατικό σκηνικό στον καιρό, μετά τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, το εκτεταμένο νέφος σκόνης που είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα μετακινήθηκε ανατολικότερα, προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή αυξημένες συγκεντρώσεις εντοπίζονται κυρίως στα Δωδεκάνησα, όμως και εκεί η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί μέσα στην ημέρα.

Για σήμερα (16/2) προβλέπεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ήδη φαινόμενα εκδηλώνονται στο νότιο Ιόνιο, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ κατά διαστήματα θα επηρεαστούν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα νότια τμήματα της χώρας και το Ανατολικό Αιγαίο. Παροδικές βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στη Βόρεια Ελλάδα, τα περισσότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αντίθετα, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο οι βροχές θα έχουν πιο πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Δυτική Ελλάδα, όπου το έδαφος παραμένει κορεσμένο από τις συνεχείς κακοκαιρίες των τελευταίων εβδομάδων, με αποτέλεσμα ακόμη και μέτριας έντασης βροχοπτώσεις να ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Οι άνεμοι παρουσιάζουν αισθητή εξασθένηση σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο. Στα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να πνέουν νότιοι έως νοτιοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά, κυρίως στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, ενδέχεται να αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία καταγράφει μικρή πτώση. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και νότια τμήματα θα φτάσουν τους 18 με 19 βαθμούς, παραμένοντας ελαφρώς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα σύντομων, τοπικών βροχών κυρίως γύρω στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς, με δυτικούς-νοτιοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μεταβλητός καιρός, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ.

Από το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως την Τρίτη, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση από τα βορειοδυτικά, με γενικευμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται εκ νέου στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας προβλέπονται χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι η νέα αυτή κακοκαιρία δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με εξασθένηση τόσο των φαινομένων όσο και των ανέμων. Προς το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται νέα μεταβολή με πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η εικόνα για την Καθαρά Δευτέρα θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.

