Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι πληρώνονται από τις 20 Φεβρουαρίου - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία:
ΟΑΕΕ
ΟΓΑ
ΕΤΑΑ
Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Καταβάλλονται:
Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1/1/2017 και έπειτα.
Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Καταβάλλονται:
Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως:
Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας σε σχέση με την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.
Συνεπώς:
Όσοι πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους από το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου.
Όσοι πληρωθούν στις 26 Φεβρουαρίου, θα έχουν πρόσβαση στα ποσά από το απόγευμα της 25ης Φεβρουαρίου.