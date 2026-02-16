Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι πληρώνονται από τις 20 Φεβρουαρίου - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Νωρίτερα από την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου) θα ξεκινήσουν οι καταβολές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς οι πρώτοι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1/1/2017 και έπειτα.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία τραπεζών ΟΤΕ ΔΕΗ ΝΑΤ ΕΤΑΤ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας σε σχέση με την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Συνεπώς: