ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Χειρόφρενο» για τρεις ημέρες τραβούν οι οδηγοί ταξί – Τα αιτήματά τους
Ειδήσεις
08:35 - 17 Φεβ 2026

«Χειρόφρενο» για τρεις ημέρες τραβούν οι οδηγοί ταξί – Τα αιτήματά τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χωρίς ταξί για τρεις ημέρες θα μείνει η Αττική καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 06:00, ενώ η υπόλοιπη χώρα για δύο μέρες.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ γνωστοποίησε πως προχωρά σε νέα τριήμερη απεργία στα ταξί στην Αττική σήμερα, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 19/02. Επίσης, πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/02 και την Πέμπτη 19/02.

Επίσης, προαναγγέλουν απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

-Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση

- Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

- Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί.

Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του Συνδικάτου στο 210 52 39 524.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggzlgmwiry1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 08:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο στο Ε3 – Οι αλλαγές που επηρεάζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο στο Ε3 – Οι αλλαγές που επηρεάζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Η «χοληστερίνη» των κρατών: Το βαρύ τίμημα του υπερδανεισμού
Ειδήσεις

Η «χοληστερίνη» των κρατών: Το βαρύ τίμημα του υπερδανεισμού

Η τέχνη της εξαγωγής του δόγματος MAGA με… ευγένεια και διπλωματικό προσωπείο
Ειδήσεις

Η τέχνη της εξαγωγής του δόγματος MAGA με… ευγένεια και διπλωματικό προσωπείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα
Εργασιακά

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής
ΕΜΠΟΡΙΟ

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής

Αττική: Χιλιάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ μέσα σε λίγους μήνες
Ειδήσεις

Αττική: Χιλιάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ μέσα σε λίγους μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ