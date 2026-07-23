Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών για το έτος αναφοράς 2025.

Από τα στοιχεία της έρευνας, παρατηρούνται τα εξής:

Τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, ανήλθαν σε 5,4 εκατομμύρια. Πραγματοποιήθηκαν 9,6 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 7,2% στα άτομα και 11,0% στα ταξίδια, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 85,8 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 4.122,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% και 11,3%, αντίστοιχα.

Τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους κατά το έτος 2025, ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4%. Πραγματοποιήθηκαν 8,2 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,0%, σε σύγκριση με το έτος 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 74,3 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.860,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% και 12,5%, αντίστοιχα (Πίνακας 1, Γράφημα 1). Από τα ταξίδια αυτά, το 97,0% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 3,0% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Ειδικότερα, από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το έτος 2025 με τα αντίστοιχα του έτους 2024, παρατηρείται αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των ημεδαπών τουριστών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, κατά 13,7% στον αριθμό των ταξιδιών, κατά 13,3% στις δαπάνες και κατά 7,4% στις διανυκτερεύσεις.

Σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες, η σημαντικότερη αύξηση του αριθμού ημεδαπών τουριστών σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, με μεταβολή 24,0%. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των ταξιδιών κατά 28,5%, των δαπανών κατά 21,0%, και των διανυκτερεύσεων κατά 12,1%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής, κατά το έτος 2025 η σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 26,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21,6% και οι διανυκτερεύσεις κατά 27,8%.

Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των προσωπικών ταξιδιών 5,3 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, 1,4 εκατομμύρια ταξίδια με εναέρια μέσα και 1,3 εκατομμύρια με θαλάσσια μέσα. Τα ταξίδια με χερσαία μέσα παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με αντίστοιχη μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 12,6%.

Όσον αφορά στο είδος του καταλύματος που χρησιμοποιήθηκε για τα προσωπικά ταξίδια, για το 52,1% των ταξιδιών αυτών χρησιμοποιήθηκαν μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, παρουσιάζοντας αύξηση 13,1%. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανέρχονται στο 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων. Αντίστοιχα, για το 47,9% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους έγινε χρήση ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. Τα ταξίδια αυτά παρουσίασαν αύξηση 14,3% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τους 16,1%.

Αναφορικά με τη διάρκεια των ταξιδιών και την αντίστοιχη μέση ημερήσια συνολική δαπάνη, παρατηρείται ότι το 40,7% των προσωπικών ταξιδιών στο εσωτερικό και το 49,5% στο εξωτερικό διήρκησαν 4-7 ημέρες, με μέση ημερήσια συνολική δαπάνη 76,7€ και 152,7€, αντίστοιχα.