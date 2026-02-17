ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έργα στη Λιοσίων έως την Κυριακή: Πώς διαχειρίζεται η Τροχαία την κυκλοφοριακή πίεση
Ειδήσεις
16:33 - 17 Φεβ 2026

Έργα στη Λιοσίων έως την Κυριακή: Πώς διαχειρίζεται η Τροχαία την κυκλοφοριακή πίεση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τροχαία Αττικής επιχειρεί να διαχειριστεί το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και τη μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού, ενεργοποιώντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται διαρκώς δυνάμεις σε βασικούς οδικούς άξονες, με τις παρεμβάσεις να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος τη Δευτέρα (16/2), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, καθώς τα έργα προκάλεσαν πολύωρα μποτιλιαρίσματα, κυρίως στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό.

Όπως επισημαίνεται, το δυτικό οδικό δίκτυο επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και κατευθύνθηκαν προς τη Λεωφόρο Αθηνών και το παράπλευρο δίκτυο Ασπροπύργου - Φυλής.

Παράλληλα, από τα διόδια Φυλής με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο πέρασαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σύγκριση με μια τυπική ημέρα. Σημαντική ήταν και η συμβολή της επαναλειτουργίας της εισόδου από τον άξονα Αθηνών - Κορίνθου, μέσω της οποίας διοχετεύθηκαν 5.653 οχήματα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση.

Για την αντιμετώπιση των νέων κυκλοφοριακών δεδομένων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διέθεσε 40 αστυνομικούς σε καίρια σημεία, με συνεχή παρουσία τροχονόμων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και ενίσχυση από οχήματα άμεσης επέμβασης, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, παρά την αυξημένη πίεση και τα έκτακτα περιστατικά που σημειώθηκαν, η διαχείριση της κυκλοφορίας παρέμεινε ευέλικτη και αποτελεσματική. Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Μονής Δαφνίου, τις πρωινές ώρες, προκάλεσε προσωρινή επιβάρυνση, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Επιπλέον, αυξημένη συμφόρηση καταγράφηκε στη συμβολή της Περιφερειακής Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Αθηνών, εξαιτίας ακινητοποίησης φορτηγού λόγω βλάβης και δύο τροχαίων ατυχημάτων. Το σημείο αποσυμφορήθηκε με στοχευμένες ρυθμίσεις, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού θα συνεχιστούν έως τις 06:00 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, γεγονός που προμηνύει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στο εναλλακτικό οδικό δίκτυο και τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bloomberg: «Πράσινος χάλυβας», ηλεκτρικά οχήματα και τοπική προτίμηση - Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ
Ειδήσεις

Bloomberg: «Πράσινος χάλυβας», ηλεκτρικά οχήματα και τοπική προτίμηση - Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18/2 η δίκη - Παραμένει κρατούμενος
Ειδήσεις

Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18/2 η δίκη - Παραμένει κρατούμενος

Pikachu Illustrator: Η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα πωλήθηκε έναντι $16,5 εκατ. – Ποιος είναι ο αγοραστής
Ειδήσεις

Pikachu Illustrator: Η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα πωλήθηκε έναντι $16,5 εκατ. – Ποιος είναι ο αγοραστής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττική Οδός: Θανατηφόρο τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής με δύο άλλα οχήματα
Ειδήσεις

Αττική Οδός: Θανατηφόρο τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής με δύο άλλα οχήματα

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον ανήλικο μοτοσικλετιστή που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ειδήσεις

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον ανήλικο μοτοσικλετιστή που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ειδήσεις

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις – Αναζητείται ο οδηγός του οχήματος
Ειδήσεις

Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις – Αναζητείται ο οδηγός του οχήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 15:22

Χαρδαλιάς για στήριξη της οικογένειας: €336 εκατ. σε 117.000 vouchers για 132.000 παιδιά

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ