Έργα στη Λιοσίων έως την Κυριακή: Πώς διαχειρίζεται η Τροχαία την κυκλοφοριακή πίεση

Η Τροχαία Αττικής επιχειρεί να διαχειριστεί το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και τη μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού, ενεργοποιώντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται διαρκώς δυνάμεις σε βασικούς οδικούς άξονες, με τις παρεμβάσεις να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος τη Δευτέρα (16/2), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, καθώς τα έργα προκάλεσαν πολύωρα μποτιλιαρίσματα, κυρίως στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό.

Όπως επισημαίνεται, το δυτικό οδικό δίκτυο επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και κατευθύνθηκαν προς τη Λεωφόρο Αθηνών και το παράπλευρο δίκτυο Ασπροπύργου - Φυλής.

Παράλληλα, από τα διόδια Φυλής με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο πέρασαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σύγκριση με μια τυπική ημέρα. Σημαντική ήταν και η συμβολή της επαναλειτουργίας της εισόδου από τον άξονα Αθηνών - Κορίνθου, μέσω της οποίας διοχετεύθηκαν 5.653 οχήματα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση.

Για την αντιμετώπιση των νέων κυκλοφοριακών δεδομένων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διέθεσε 40 αστυνομικούς σε καίρια σημεία, με συνεχή παρουσία τροχονόμων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και ενίσχυση από οχήματα άμεσης επέμβασης, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, παρά την αυξημένη πίεση και τα έκτακτα περιστατικά που σημειώθηκαν, η διαχείριση της κυκλοφορίας παρέμεινε ευέλικτη και αποτελεσματική. Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Μονής Δαφνίου, τις πρωινές ώρες, προκάλεσε προσωρινή επιβάρυνση, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Επιπλέον, αυξημένη συμφόρηση καταγράφηκε στη συμβολή της Περιφερειακής Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Αθηνών, εξαιτίας ακινητοποίησης φορτηγού λόγω βλάβης και δύο τροχαίων ατυχημάτων. Το σημείο αποσυμφορήθηκε με στοχευμένες ρυθμίσεις, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού θα συνεχιστούν έως τις 06:00 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, γεγονός που προμηνύει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στο εναλλακτικό οδικό δίκτυο και τις επόμενες ημέρες.