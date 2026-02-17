Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για χορήγηση δανείων
17:00 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ανοίγει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, από τις 15:00, η ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δανείων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).  

Η εφαρμογή θα είναι σε λειτουργία μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού ύψους 12.000.000 ευρώ.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που:

– συμμετέχουν στο Ταμείο για διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες, μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ,

– πληρούν το ηλικιακό κριτήριο των 65 ετών και

– είναι φορολογικά ενήμεροι (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα πλην κεντρικής διοίκησης).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, το ύψος του δανείου και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.mtpy.gr/daneia ή στο http://www.mitos.gov.gr, προκειμένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση των διαδικασιών, λόγω της επιβάρυνσης των υπηρεσιών με e-mails και τηλεφωνικές κλήσεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Ταμείου, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Αίτηση δανείου» (https://www.mtpy.gr/diathesimes-ypiresies), με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis.

Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο/η μέτοχος καταχωρεί μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το προσωπικό του/της e-mail.

Την επόμενη ημέρα θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , στο οποίο θα αναφέρεται η συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προέγκρισης δανείου, διαφορετικά η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην ορθότητα πληκτρολόγησης του e-mail, καθώς σε αυτό θα αποστέλλονται όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις και η ενημέρωση για την υποβολή αίτησης προέγκρισης δανείου.

