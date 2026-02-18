Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο Interrreg Ελλάδα-Αλβανία

Τη σύμβαση χρηματοδότησης για το έργο «Smart Cities: Έξυπνες λύσεις για ανθεκτικές πόλεις χαμηλής ρύπανσης», συνολικού προϋπολογισμού 1.940.984 ευρώ, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027», περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, προωθώντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την ηλεκτροκίνηση, και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του περιβάλλοντος θορύβου, μέσω πιλοτικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένες πόλεις των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα:

Στη Φλώρινα , θα εγκατασταθεί σύστημα 35 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, συνοδευόμενο από σταθμούς φόρτισης και αισθητήρες περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

, θα εγκατασταθεί σύστημα 35 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, συνοδευόμενο από σταθμούς φόρτισης και αισθητήρες περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Στην Άρτα , η δράση εστιάζει στη σύνδεση των περιφερειακών χώρων στάθμευσης με το κέντρο της πόλης. Για τον σκοπό αυτό θα δρομολογηθούν δύο ηλεκτρικά μίνι λεωφορεία, τα οποία θα υποστηρίζονται από σημεία φόρτισης και ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης.

, η δράση εστιάζει στη σύνδεση των περιφερειακών χώρων στάθμευσης με το κέντρο της πόλης. Για τον σκοπό αυτό θα δρομολογηθούν δύο ηλεκτρικά μίνι λεωφορεία, τα οποία θα υποστηρίζονται από σημεία φόρτισης και ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης. Στη Λευκάδα , ενισχύεται ο στόλος καθαριότητας με την προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος καθαρισμού και ενός ηλεκτρικού σάρωθρου, για χρήση εντός του αστικού ιστού και της παλιάς πόλης.

, ενισχύεται ο στόλος καθαριότητας με την προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος καθαρισμού και ενός ηλεκτρικού σάρωθρου, για χρήση εντός του αστικού ιστού και της παλιάς πόλης. Στην Αλβανία, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς και ο Δήμος Αυλώνας θα προμηθευτούν από δύο ηλεκτρικά λεωφορεία, υποστηριζόμενα από τους ανάλογους σταθμούς φόρτισης.

Παράλληλα, αναπτύσσονται ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των μαθητών, όπως η καθιέρωση «Ημέρας Μηδενικών Εκπομπών», ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση στις τοπικές κοινωνίες.