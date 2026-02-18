Μουρτζούκου: Δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Αμαλιάδας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
Η δίωξη, μεταξύ άλλων στοιχείων, φαίνεται να στηρίζεται κυρίως στα ιατροδικαστικά δεδομένα που παρέδωσε στην Δικαιοσύνη η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών, μετά την επανεξέταση των ευρημάτων. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυκτικό μηχανισμό.
Η ίδια η 25χρονη έχει ομολογήσει ήδη τη δολοφονία των δύο βρεφών της, του βρέφους μιας φίλης της, καθώς και της ανήλικης αδελφής της.
Η δικογραφία που αφορά τον Παναγιωτάκη έχει πλέον διαβιβαστεί σε Ανακριτή.
