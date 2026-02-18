Μουρτζούκου: Δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη για τέσσερις δολοφονίες, αντιμετωπίζει πλέον και νέα κατηγορία, αυτή της δολοφονίας του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Αμαλιάδας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Η δίωξη, μεταξύ άλλων στοιχείων, φαίνεται να στηρίζεται κυρίως στα ιατροδικαστικά δεδομένα που παρέδωσε στην Δικαιοσύνη η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών, μετά την επανεξέταση των ευρημάτων. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυκτικό μηχανισμό.

Η ίδια η 25χρονη έχει ομολογήσει ήδη τη δολοφονία των δύο βρεφών της, του βρέφους μιας φίλης της, καθώς και της ανήλικης αδελφής της.

Η δικογραφία που αφορά τον Παναγιωτάκη έχει πλέον διαβιβαστεί σε Ανακριτή.

