ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026
Ειδήσεις
11:20 - 21 Φεβ 2026

Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την υπογραφή του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας» για το 2026 ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών αμυντικών σχέσεων της χώρας με σύμμαχες και φίλιες χώρες.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 19 Φεβρουαρίου στο Κισινάου και περιλαμβάνει σειρά κοινών δράσεων που αφορούν την επιχειρησιακή εκπαίδευση, τη συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και διδαγμάτων. Παράλληλα, προβλέπονται επιτελικές συναντήσεις και συντονισμένες δραστηριότητες σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπογραφή του προγράμματος για το 2026 επιβεβαιώνει τη βούληση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία με τη Μολδαβία, εμβαθύνοντας τις διμερείς σχέσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά
Επιχειρήσεις

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Σήμα πληθωριστικών πιέσεων από τη βιομηχανία - Αύξηση 12,8% στις τιμές παραγωγού
Οικονομία

Σήμα πληθωριστικών πιέσεων από τη βιομηχανία - Αύξηση 12,8% στις τιμές παραγωγού

Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Κύκλος εργασιών €26,2 δισ. και 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Κύκλος εργασιών €26,2 δισ. και 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας

Παπασταύρου: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:49

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:48

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:47

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 13:46

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Πολιτική
29/05/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis

Ναυτιλία
29/05/2026 - 13:37

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:36

Βουδαπέστη: Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί φέτος η πορεία για το Pride

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:35

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι πρωταθλητές Ευρώπης: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη και συμβολικό δώρο Μπαρτζώκα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
29/05/2026 - 13:35

Τσίπρας, τράπεζες, δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:30

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:26

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή στην υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών» στις 2 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 13:23

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή

Οικονομία
29/05/2026 - 13:13

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

Πολιτική
29/05/2026 - 13:08

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 13:04

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Εμπορεύματα
29/05/2026 - 13:00

Το Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2020

Πολιτική
29/05/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

ΥΔΡΕΥΣΗ
29/05/2026 - 12:53

Συμμετοχή 13 ελληνικών επιχειρήσεων στην IFAT Munich

Υγεία
29/05/2026 - 12:52

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό

Οικονομία
29/05/2026 - 12:45

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 12:44

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο

Οικονομία
29/05/2026 - 12:35

Σήμα πληθωριστικών πιέσεων από τη βιομηχανία - Αύξηση 12,8% στις τιμές παραγωγού

Ακίνητα
29/05/2026 - 12:22

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτεχνικού σωματείου ΠΑΟ

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 12:21

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α' τρίμηνο του 2026

Εργασιακά
29/05/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 12:11

Alpha Bank: Πώς η γεωπολιτική κρίση «φουσκώνει» το κόστος των πτήσεων στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/05/2026 - 12:00

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ στο Allwyn Game Time: Οι δύσκολοι ρόλοι, τα red flags και η… βουτιά σε πισίνα που έγινε viral

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
29/05/2026 - 11:59

Νοσοκομείο Μεταξά και Nova φέρνουν την ψυχαγωγία δίπλα στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους

Ειδήσεις
29/05/2026 - 11:57

Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά πολυκατοικία στη Ρουμανία - Ρούτε: Επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ