Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026

Την υπογραφή του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας» για το 2026 ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών αμυντικών σχέσεων της χώρας με σύμμαχες και φίλιες χώρες.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 19 Φεβρουαρίου στο Κισινάου και περιλαμβάνει σειρά κοινών δράσεων που αφορούν την επιχειρησιακή εκπαίδευση, τη συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και διδαγμάτων. Παράλληλα, προβλέπονται επιτελικές συναντήσεις και συντονισμένες δραστηριότητες σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπογραφή του προγράμματος για το 2026 επιβεβαιώνει τη βούληση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία με τη Μολδαβία, εμβαθύνοντας τις διμερείς σχέσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.