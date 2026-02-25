Δικαστήρια Ευελπίδων: Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα
13:51 - 25 Φεβ 2026

Δικαστήρια Ευελπίδων: Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα

Reporter.gr Newsroom
Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί

Η απειλή, σύμφωνα με πληροφορίες, διατυπώθηκε στις 9:30 το πρωί, με τον καλούντα να δίνει χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη. Τα απειλητικά τηλεφωνήματα έγιναν προς την «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα «Ζούγκλα», οι οποίες ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποιεί εξονυχιστικό έλεγχο στους χώρους του συγκροτήματος. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η άμεση εκκένωση των δικαστηρίων, με δικαστικούς λειτουργούς, υπαλλήλους και πολίτες να απομακρύνονται οργανωμένα.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ευελπίδων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Τσαλδάρη και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 13:51
