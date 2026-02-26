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Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη
Ειδήσεις
13:10 - 26 Φεβ 2026

Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές έχουν συγκεντρωθεί σήμερα (26/2) στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο έξω από τα Προπύλαια.

Η κινητοποίηση έχει ως βασικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα, αλλά και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιόπιστων μέσων μεταφοράς. Παράλληλα, οι διαδηλωτές θέτουν στο προσκήνιο και ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση.

Ειδικότερα, οι μαθητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στο Εθνικό Απολυτήριο και στις προωθούμενες αλλαγές στο λύκειο, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από τον Εθνικό Διάλογο.

Όπως υποστηρίζουν, το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας θα οδηγήσει σε αύξηση των εξετάσεων και σε μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της ανάγκης για φροντιστηριακή υποστήριξη. Στο πλευρό των μαθητών βρίσκεται και η ΟΛΜΕ, η οποία έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το μέτρο των διαγραφών στα ΑΕΙ, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ταυτόχρονα, ζητούν ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η συμμετοχή στο συλλαλητήριο αυξάνεται διαρκώς, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει πορεία προς τη Βουλή. Ήδη, η οδός Πανεπιστημίου έχει κλείσει, όπως και ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Τέλος, επισημαίνεται ότι φοιτητές και μαθητές έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για το προσεχές Σάββατο (28/2) στο Σύνταγμα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που οργανώνουν ο σύλλογος συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, εργατικά κέντρα, σωματεία και άλλοι φορείς.

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