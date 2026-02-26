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Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για τον αδόκητο χαμό της κοινοβουλευτικής συντάκτριας Αντιγόνης Πανέλλη
Ειδήσεις
12:50 - 26 Φεβ 2026

Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για τον αδόκητο χαμό της κοινοβουλευτικής συντάκτριας Αντιγόνης Πανέλλη

Reporter.gr Newsroom
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Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της δημοσιογράφου, Αντιγόνης Πανέλλη, εξέφρασε σήμερα (26/2) μέσω ανακοίνωσής του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκφράζω την βαθιά μου θλίψη για την αναπάντεχη απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη, μίας πραγματικά εξαιρετικής παρουσίας στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ για περισσότερο από 20 χρόνια.

Η Αντιγόνη υπήρξε πάντα συνεπής στο δημοσιογραφικό της καθήκον και το υπηρέτησε με τις αρχές και αξίες, που του αρμόζουν. Δηλαδή, με περίσσια αξιοπρέπεια, καλοσύνη και φυσικά με απόλυτο επαγγελματισμό.

Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν η βράβευση της ως συντάκτρια του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης»

Το κενό, που αφήνει στην ελληνική δημοσιογραφία είναι μεγάλο.

Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια».

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