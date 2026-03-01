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ΠΑΟΚ: Στη δημοσιότητα η επετειακή φανέλα για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ίδρυσή του
Ειδήσεις
14:50 - 01 Μαρ 2026

ΠΑΟΚ: Στη δημοσιότητα η επετειακή φανέλα για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ίδρυσή του

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ενός βίντεο στο οποίο παρελαύνουν παλαιοί και νέοι αστέρες της ομάδας, ο ΠΑΟΚ έδωσε σήμερα (1/3) στη δημοσιότητα την πρώτη εκ των τριτών συνολικά επετειακών εμφανίσεων που θα κυκλοφορήσει ο σύλλογος με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή του.     

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνολικά θα διατεθούν 2.026 αριθμημένα κομμάτια της επετειακής αυτής εμφάνισης, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσουν και άλλα 2.026 με κοντό μανίκι. Στο εσωτερικό της φανέλας υπάρχει ο αριθμός 4, σχηματισμένος από τα αρχικά των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, τιμώντας τη μνήμη τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ. Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας».

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