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Πούτιν: Κυνική παραβίαση της ανθρώπινης ηθικής η δολοφονία Χαμενεΐ
Ειδήσεις
14:13 - 01 Μαρ 2026

Πούτιν: Κυνική παραβίαση της ανθρώπινης ηθικής η δολοφονία Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (1/3) ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και μελών της οικογένειάς του συνιστά έναν «κυνικό» φόνο, που παραβιάζει όλους τους κανόνες της ανθρώπινης ηθικής και το διεθνές δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή του προς τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Πούτιν ανέφερε:

«Παρακαλώ δεχθείτε τα βαθιά μου συλλυπητήρια για τον φόνο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του σαγίντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, ο οποίος διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι στη Ρωσία θα θυμούνται τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ως έναν εξαιρετικό ηγέτη που συνέβαλε προσωπικά στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, προωθώντας την ανάπτυξή τους σε επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrf7h0fd1uh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλείνοντας την επιστολή, ο Πούτιν τόνισε:

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τη βαθύτερη συμπόνια και στήριξή μου στην οικογένεια και τους φίλους του ανώτατου ηγέτη, στην κυβέρνηση και σε ολόκληρο τον λαό του Ιράν».

Καταδικάζει και ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως «παράνομη πράξη επιθετικότητας», υπογραμμίζοντας τη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Τεχεράνης στην κοινή τους αντίθεση προς τη Δύση.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σοβαρές συνέπειες». Το καθεστώς Κιμ έχει ήδη κηρύξει το πυρηνικό του πρόγραμμα μη αναστρέψιμο και ένα στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν πιθανότατα θα οδηγήσει τη Βόρεια Κορέα να δικαιολογήσει περαιτέρω τη δική της πυρηνική επιτάχυνση. Η Πιονγιάνγκ και η Τεχεράνη έχουν στο παρελθόν μοιραστεί τεχνολογία πυραύλων, επισημαίνεται από διεθνή μέσα.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 14:27
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