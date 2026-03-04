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ΕΣΑμεΑ: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ειδήσεις
15:49 - 04 Μαρ 2026

ΕΣΑμεΑ: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της από την Ομάδα Εργασίας για τη βελτίωση της αστυνομικής ανταπόκρισης σε υποθέσεις βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η ΕΣΑμεΑ προέβη σε έντονη διαμαρτυρία στον υπουργό μέσω επιστολής στην οποία αναφέρει ότι αυτή η παράλειψη προκαλεί έκπληξη και σοβαρό προβληματισμό: Τα ζητήματα βίας κατά των γυναικών αφορούν άμεσα στις γυναίκες και στα κορίτσια με αναπηρία, καθώς και στις μητέρες παιδιών με αναπηρία, που έρχονται αντιμέτωπες με πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων.

Οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται δυσανάλογα βία κατά των γυναικών και εξ οικείων βία και, λόγω των αναπηριών τους, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όσον αφορά στην πρόσβαση σε μέτρα προστασίας και υποστήριξης.

Κάθε πολιτική και μέτρο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών οφείλει να ενσωματώνει τη διάσταση της αναπηρίας και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ευαλωτότητας που αυτή συνεπάγεται.

Η μη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας αντιβαίνει αφενός τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, αφετέρου τη θεμελιώδη αρχή του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς». Η συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στη διαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν δεν αποτελεί απλώς τυπική διαδικασία, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, πόσο μάλλον εκείνων που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης προστασίας και του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία, των κοριτσιών με αναπηρία, καθώς και των μητέρων παιδιών με αναπηρία.

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