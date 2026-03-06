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ΕΛΑΣ: Καμία διακοπή στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής «100»
Ειδήσεις
18:08 - 06 Μαρ 2026

ΕΛΑΣ: Καμία διακοπή στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής «100»

Reporter.gr Newsroom
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Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής διαψεύδει δημοσίευμα για «νεκρό» τηλεφωνικό κέντρο, σημειώνοντας ότι οι κλήσεις προς το «100» κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης λογισμικού εξυπηρετήθηκαν κανονικά μέσω εφεδρικών γραμμών.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο και κάνει λόγο για δήθεν αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων προς το τηλεφωνικό κέντρο "100" της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής από κινητά τηλέφωνα κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διάρκειας περίπου 3 ωρών, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εισερχόμενες κλήσεις είχε προβλεφθεί να υποστηρίζονται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο από 8 εφεδρικές αναλογικές γραμμές, μέσω των οποίων καταγράφηκαν συνολικά 254 αναγγελίες συμβάντων, εκ των οποίων 47 προέρχονταν από κινητά τηλέφωνα.

Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί περί δήθεν "μπλακ άουτ" ή "νεκρού" τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης για όσους επιχειρούσαν να καλέσουν μέσω κινητών τηλεφώνων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν εσφαλμένες και παραπλανητικές εντυπώσεις αναφορικά με τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ανταπόκριση του τηλεφωνικού κέντρου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής λειτουργεί αδιάλειπτα και παραμένει διαρκώς στη διάθεση των πολιτών, ανταποκρινόμενο άμεσα σε κάθε ανάγκη για βοήθεια και προστασία.»

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