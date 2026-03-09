Δίκη Τεμπών: Κατάσχεση βίντεο των πραγματογνωμόνων διατάχθηκε από το δικαστήριο

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα να παραδοθεί το υλικό και να ενταχθεί στην αποδεικτική διαδικασία. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, ζήτησε να συλληφθούν οι πραγματογνώμονες για ψευδή κατάθεση και την άρση του απορρήτου επικοινωνιών.
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να προσκομιστεί το υλικό στο δικαστήριο, επισημαίνοντας τη σύνδεσή του με το φορτίο που περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων όπου είναι αποθηκευμένο το υλικό και από τους δύο πραγματογνώμονες, ώστε να εξεταστεί στο πλαίσιο της δίκης.