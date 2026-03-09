Δίκη Τεμπών: Κατάσχεση βίντεο των πραγματογνωμόνων διατάχθηκε από το δικαστήριο

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς ένας εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων αποκάλυψε ότι διαθέτει βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις από drone από τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό γεγονός, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, σύμφωνα με το ERTnews.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα να παραδοθεί το υλικό και να ενταχθεί στην αποδεικτική διαδικασία. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, ζήτησε να συλληφθούν οι πραγματογνώμονες για ψευδή κατάθεση και την άρση του απορρήτου επικοινωνιών.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να προσκομιστεί το υλικό στο δικαστήριο, επισημαίνοντας τη σύνδεσή του με το φορτίο που περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων όπου είναι αποθηκευμένο το υλικό και από τους δύο πραγματογνώμονες, ώστε να εξεταστεί στο πλαίσιο της δίκης.