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Βουλή: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Chevron
Ειδήσεις
16:11 - 13 Μαρ 2026

Βουλή: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Chevron

Reporter.gr Newsroom
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Με τις ψήφους της πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την κύρωση τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών της Ελλάδας με την κοινοπραξία Chevron - HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Υπέρ της κύρωσης του νομοσχεδίου τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσαν τα δύο άρθρα των συμβάσεων που αφορούν την περιοχή της νότιας Κρήτης, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα καταψήφισαν, εκφράζοντας επιφυλάξεις σχετικά με τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στην περιοχή.

Κλείνοντας τη διήμερη κοινοβουλευτική συζήτηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την ψήφιση της συμφωνίας «ιστορική στιγμή» για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας και για μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει τον εξωστρεφή και ενεργειακά ισχυρό προσανατολισμό της.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στον τομέα των ερευνών δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, μειώθηκε σημαντικά η γραφειοκρατία που απαιτούσε έως και 22 μήνες για την έκδοση της πρώτης άδειας μετά την υπουργική απόφαση αποδοχής ενδιαφέροντος από εταιρεία, χρόνος που πλέον περιορίστηκε στους 11 μήνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ερευνών μειώθηκε από οκτώ σε επτά χρόνια, προσθέτοντας ότι η χώρα αναμένεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις δεκαετίες. Επισήμανε επίσης ότι το 83% των συνολικών εκτάσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για έρευνα υδρογονανθράκων τα τελευταία χρόνια έγινε επί της σημερινής κυβέρνησης.

Ο κ. Παπασταύρου εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, διαβεβαιώνοντας ότι καμία ιδιωτική συμφωνία δεν τα εκχωρεί. Όπως εξήγησε, οι συμβάσεις με τη Chevron αποτελούν συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και από τη φύση τους δεν μπορούν να επηρεάσουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

«Με τη σημερινή ψηφοφορία αποφασίζουμε τον ρόλο που θέλουμε να έχει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα καλείται να επιλέξει μεταξύ μιας ενεργειακά εξαρτημένης Ελλάδας και μιας χώρας με ισχυρή γεωπολιτική παρουσία και ενεργειακή αυτονομία. Όπως τόνισε, για την κυβέρνηση η επιλογή είναι σαφής: μια Ελλάδα εξωστρεφής, ισχυρή και ενεργειακά αυτάρκης.

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