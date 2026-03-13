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Ν. Παπανδρέου για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
15:54 - 13 Μαρ 2026

Ν. Παπανδρέου για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου σχολίασε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, υπογραμμίζοντας ότι η ποινικοποίηση των διαφορετικών απόψεων δεν συνάδει με την ταυτότητα του κόμματος.    

«Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση», αναφέρει στη σημερινή (13/3) του δήλωση ο κ. Παπανδρέου, τονίζοντας πως «η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, τον οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες».

«Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας», προσθέτει, για να καταλήξει:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης».

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