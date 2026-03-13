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ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2025
Φορολογία
15:55 - 13 Μαρ 2026

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2025

Reporter.gr Newsroom
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Διαθέσιμη είναι από σήμερα, 13/3, στην ψηφιακή πύλη myAADE, η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης, κοινοποίησης και βεβαίωσης προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα των διαδικασιών.

Α. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων φορολογικού έτους 2025

Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1048/2026). Ειδικότερα:

1. Για επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31/12/2025

  • Προθεσμία υποβολής: Οι δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα από 13/3 μέχρι και 15/7/2026.
  • Καταβολή φόρου: Πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31/7/2026 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

2. Για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος λήγει σε διαφορετική ημερομηνία

  • Προθεσμία υποβολής: Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους.
  • Καταβολή φόρου: Πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Παράδειγμα

Νομικό πρόσωπο για το οποίο φορολογικό έτος λήγει στις 30/09/2026:

  • Πρέπει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως τις 31/3/2027.
  • Η πρώτη δόση φόρου πρέπει να καταβληθεί έως τις 30/4/2027 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι τις 30/11/2027.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων > Είσοδος στην εφαρμογή.

Β. Αυτοματοποιημένη έκδοση προστίμων, από 13/03

Επιπλέον, από σήμερα, οι πράξεις επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εκδίδονται και κοινοποιούνται αυτόματα, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η νέα διαδικασία αφορά αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων (Ν), για φορολογικά έτη από το 2014 και εφεξής, οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εφόσον δεν έχει προηγηθεί κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών (αρ. 14 ΚΦΔ).

Πώς θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι

Αμέσως μετά την οριστική υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης, η σχετική πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται ψηφιακά. Οι ενδιαφερόμενοι (νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους) θα ενημερώνονται ως εξής:

  • Με μήνυμα στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου, ή μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή Τα Μηνύματά μου,
  • Με σχετική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

To ψηφιακό αρχείο της εκδοθείσας πράξης θα είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πράξεις Επιβολής Προστίμου.

Πότε οριστικοποιείται η βεβαίωση του προστίμου

Η βεβαίωση του προστίμου γίνεται μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πράξης στον λογαριασμό του φορολογουμένου και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης στην προσωπική θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» και στο e-mail του, εκτός εάν αποδεδειγμένα προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της (αρ. 5 ΚΦΔ).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας κατά περίπτωση:
    • Όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων / Οντοτήτων: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Ν Οδηγίες συμπλήρωσης > Ν - Δήλωση εισοδήματος νομικών προσώπων.
    • Όσον αφορά τη νέα διαδικασία έκδοσης προστίμων: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης εισοδήματος.
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