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Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε στις Αρχές ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου
Ειδήσεις
18:09 - 13 Μαρ 2026

Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε στις Αρχές ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου

Reporter.gr Newsroom
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Εμφανίστηκε στην αστυνομία ο 23χρονος που φέρεται να δολοφόνησε έναν 20χρονο στην Καλαμαριά, σε περιστατικό που αποδίδεται σε οπαδικά κίνητρα.

Ο δράστης παρουσιάστηκε στις αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δέχθηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του από ομάδα πέντε ατόμων, οι οποίοι τον χτυπούσαν με τα χέρια. Όπως ανέφερε, φέρει και ο ίδιος τραύματα από το περιστατικό.

Ισχυρίζεται επίσης ότι βρήκε στο έδαφος ένα μαχαίρι και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, χωρίς να γνωρίζει ποιον τραυμάτισε ή με ποιον τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ήταν οπαδός του Άρη, ενώ το θύμα ήταν φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, με τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθεί ο δράστης ή οι δράστες στη Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

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