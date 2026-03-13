Καλαμαριά: 20χρονος δολοφονήθηκε με μαχαίρι από κουκουλοφόρους - Ταυτοποιήθηκε & αναζητείται ο δράστης

Νεκρός έπεσε ένας 20χρονος το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από ομάδα αγνώστων. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας και τα κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό. Νεαρός φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί για εμπλοκή του στην υπόθεση και αναζητείται

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο νεαρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 αιμόφυρτος στο οδόστρωμα της οδού Αργοναυτών, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι για περίπου 50 λεπτά προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι πριν από την επίθεση ο νεαρός φέρεται να καταδιώχθηκε από ομάδα κουκουλοφόρων, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να του είχε στηθεί ενέδρα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων από τρία άτομα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της δολοφονίας.

Στο μεταξύ, βίντεο της ΕΡΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά την επίθεση. Στο υλικό φαίνεται ο τραυματισμένος 20χρονος να τρέχει μαζί με δύο φίλους του στην οδό Αργοναυτών και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να καταρρέει κοντά σε κάδο απορριμμάτων.