Φυλακές Κορυδαλλού: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών των περιστατικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη ενεργοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα».

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