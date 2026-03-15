Ουκρανία: Παροχή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των ιρανικών drone στη Μέση Ανατολή

Σε μια στρατηγική κίνηση εξωστρέφειας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την ενεργή εμπλοκή της χώρας του στην ενίσχυση της άμυνας κρατών της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα η ίδια η Ουκρανία προετοιμάζεται για τη δοκιμή νέων ευρωπαϊκών αντιαεροπορικών συστημάτων και αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στο ενεργειακό πεδίο.

Η «τεχνογνωσία του πολέμου» ως διπλωματικό εργαλείο

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ειδικά κλιμάκια Ουκρανών τεχνικών και στρατιωτικών έχουν σταλεί σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο τη μεταφορά εμπειρίας στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones-καμικάζι Shahed, που πλέον αποτελούν κοινή απειλή για την περιοχή.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του ζητά αντίστοιχα χρηματοδοτικά και τεχνολογικά ανταλλάγματα για την παροχή αυτής της τεχνογνωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η αμυντική συνεργασία πρέπει να είναι αμφίδρομη και να στηρίζει παράλληλα τις ανάγκες του Κιέβου στον πόλεμο.

Ενίσχυση της αεράμυνας με το γαλλικό σύστημα SAMP/T

Στο εσωτερικό μέτωπο, η Ουκρανία προχωρά στην θωράκιση του εναέριου χώρου της. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 θα δοκιμαστεί το γαλλικό αντιαεροπορικό σύστημα SAMP/T (Mamba), που θεωρείται η ευρωπαϊκή εναλλακτική του αμερικανικού Patriot. Το σύστημα προσφέρει σημαντική αυτονομία στο Κίεβο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η προσοχή της Ουάσινγκτον είναι στραμμένη στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας την ανησυχία του για πιθανή διασπορά των αμερικανικών πόρων.

Ενεργειακός «εκβιασμός» και ο αγωγός Druzhba

Στο μέτωπο των σχέσεων με την ΕΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «εκβιασμό» από ορισμένες ευρωπαϊκές πλευρές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ασκούνται πιέσεις στο Κίεβο για την αποκατάσταση της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ένα κρίσιμο ζήτημα που συνδέεται με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Κλείνοντας, αναφερόμενος στις τεταμένες σχέσεις με την Ουγγαρία, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνεργασία, αλλά έθεσε έναν σαφή όρο: δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μόνο με ηγέτες που δεν αποτελούν σύμμαχους του Βλαντιμίρ Πούτιν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση Όρμπαν στη Βουδαπέστη.